GIST ‘2021 예비창업패키지’ 인공지능 특화분야 창업자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주과학기술원(GIST, 지스트)는 오는 19일까지 혁신적인 기술 창업 소재가 있는 예비창업자를 육성하기 위해 ‘2021년 예비창업패키지’ 특화 분야(인공지능)에 참여할 예비창업자를 모집한다고 13일 밝혔다.

중소벤처기업부의 ‘예비창업패키지’ 지원사업은 예비 창업자의 원활한 창업 사업화를 위해 사업화 자금으로 1인당 평균 5100만원을 지원하며 창업교육 및 멘토링, 판로연계, 글로벌 진출 등 실질적인 창업지원을 제공하는 사업이다.

지스트는 서류와 발표평가를 통해 연령·거주지역 제한 없이 특화분야 모집인원 총 35명을 선발할 계획이다.

또 선정된 창업 기업들의 성공적인 스타트업을 위해 창업기업 지원을 담당하는 전담조직 구성, 투자조직 구성 및 투자금 확보, 교내 인프라를 활용한 기술이전·창업공간 지원·창업동아리를 활용해 창업기업들을 지원할 예정이다.

예비창업패키지 특화분야(인공지능)에 지원을 희망하는 예비창업자는 오는 19일 오후 6시까지 K-Startup 홈페이지에서 ‘예비창업패키지 특화분야(인공지능) 주관기관-광주과학기술원’을 선택해 온라인으로 신청하면 된다.

신청자격은 사업공고일인 지난달 30일 기준 창업경험이 없거나 신청자 명의의 사업자 등록(개인, 법인)이 없는 자로, 사업자 폐업 경험이 있는 자는 이종업종의 제품 및 서비스를 생산하는 사업자(기업)를 창업할 예정인 경우에 한해 신청 가능하다.

더불어 동종업종 제품 및 서비스를 생산하는 사업자(기업)가 창업할 예정인 경우에는 폐업 후 3년, 부도·파산 후 2년을 초과해야 신청할 수 있다.

조병관 지스트 창업진흥센터장은 “지스트가 보유한 창업인프라를 적극 활용해 인공지능 분야 스타트업 기업들의 성공과 더불어 지역 경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr