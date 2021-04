법정관리 돌입 쌍용차, 회생 여부는…계속기업가치 향상·M&A 성사

2009년 이후 12년 만에 회생절차(법정관리)를 밟게 된 쌍용자동차의 회생 여부는 계속기업가치 향상과 새 인수자 찾기에 달렸다. 법원이 회생절차 과정마다 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.04.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 쌍용차 협력사들, 상거래 채권단 구성 예정…"회생절차 도울 것"쌍용차, 상장폐지 이의신청서 제출…거래소 "개선기간부여 결정 예정"[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 의 계속기업가치가 청산가치보다 낮다고 판단하면 임의적 파산선고를 내릴 수 있다.

쌍용차, 계속기업가치 키워야…업황은 여전히 불리

법원이 쌍용차 회생절차를 개시한 만큼 향후 채권 신고, 조사위원 조사, 회생계획안 제출, 회생계획안 심리 및 결정 등의 절차를 진행하게 된다. 우선 조사위원은 기업 실사 등을 통해 쌍용차의 채무 등 재산 상황과 회생 가능성 등을 평가해 계속기업가치와 청산가치를 따지게 된다.

쌍용차는 회생절차 개시 직전 쌍용차는 자본잠식에서 벗어나기 위해 쌍용차 평택공장 부지에 대한 자산재평가를 실시했다. 이에 평택공장 부지 장부가액이 지난해 말 연결 재무제표상 4025억7000만원에서 6813억7000만원으로 증가했다. 지난 13일에는 한국거래소에 상장폐지 이의신청을 냈다.

그러나 쌍용차가 자체적으로 유동성을 확보하기 위해서는 경쟁력 있는 신차 출시로 판매량을 늘리는 게 급선무다. 그 첫 차로 지난 5일 렉스턴 스포츠&칸을 출시했으나 사흘 후인 지난 8일 반도체 수급 문제로 이달 16일까지 평택공장의 생산을 멈췄다.

이 때문에 금융권과 업계에서는 노사가 고정비를 줄이기 위해선 흑자가 나올 때까지 임금을 대폭 줄여 미래를 도모해야 한다는 지적도 나온다. 지난해 경영위기가 가중되자 임직원들은 20% 임금을 자체적으로 지급유예 하는 방식 등으로 삭감했으나 파산위기에서 빠져나올 때까지 이를 이어가야 한다는 취지다.

회생절차 과정 중에 새 인수자 찾아야

쌍용차 채권자협의회 등이 쌍용차 관련 2만명의 일자리 등을 고려해 존속에 무게를 두고 있지만 쌍용차의 청산가치가 계속기업가치보다 높은 상황이다. 쌍용차가 자본잠식에서 벗어났다고 해도 3700억원에 달하는 공익채권을 포함한 유동부채 등 채무가 많아서다. 업계에서는 쌍용차의 정상화를 위해서는 장기적으로 1조원가량의 자금이 필요하다고 보고 있다.

이에 따라 법원의 회생계획 인가 전 인수·합병(M&A)을 통해 새 투자자를 확보하고 유상증자 등 투자계획을 반영한 회생계획안을 만드는 방향으로 절차를 진행할 것으로 관측된다. 법원이 공개 매각을 진행하면 유력 투자자였던 HAAH오토모티브도 입찰에 참여할 것으로 알려졌다.

국내 전기버스 제조업체인 에디슨모터스, 전기차 업체 케이팝모터스, 사모펀드 계열사로 알려진 박석전앤컴퍼니 등이 쌍용차 인수 의향을 드러낸 상태다. 업계·학계 관계자들은 "쌍용차에 지속적으로 투자할 수 있고, 판매망도 갖춘 회사가 입찰해야 가능성이 있을 것"이라고 내다봤다.

일각에서는 과거 한국GM 사례처럼 주요 사업 법인을 분할 매각하는 방안도 하나의 선택지로 보고 있다. 과거 대우자동차가 2000년 11월 법정관리에 들어가면서 승용차 부문을 2002년 GM, 버스는 2003년 3월 영안모자에 매각했다. 버스 부문은 2004년 타타대우가 인수했다.

다만 쌍용차는 대우자동차 사례와는 달리 스포츠유틸리티차량(SUV)만 생산·판매하고 있는 데다 관련 종사자 수가 많아 현실성이 낮다는 견해도 있다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 "쌍용차는 현재 처분할 만한 잉여 자산이 없다"며 "관련 고용인원도 2만명에 달하는 만큼 법원이 쌍용차를 공중분해시키는 판단을 하지는 않을 듯하다"고 말했다.

