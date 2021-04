日정부, 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 사고로 발생한 다량의 방사성 물질을 포함한 오염수를 해양에 방류하기로 결정했다. 일본 정부는 자국민과 이웃 국가들의 우려를 반영해 오염수 농도를 희석해 방류하겠다고 밝혔음에도 많은 우려와 논란을 낳고 있다.

13일 NHK에 따르면 일본 정부는 이날 관계 각료 회의를 열고 오염수를 해양에 방출한다는 '처리수 처분에 관한 기본 방침'을 결정했다고 밝혔다.

도쿄전력에 따르면 지난달 18일 기준 후쿠시마 제1원전 탱크에 보관돼 있는 오염수는 125만844t 규모인 것으로 파악됐다.

일본 정부가 목표로 한 폐로 작업 완료 시점인 2041~2051년까지 장기간에 걸쳐 방출될 예정이다.

일본 정부는 후쿠시마 제1원자력발전소에 보관 중인 오염수를 언제까지 보유할 수는 없다는 판단아래 해양 방류 쪽으로 방침을 굳혔다.

자국민과 주변국들의 우려를 감안해 방사성 물질인 트리튬(삼중수소) 농도를 희석해 방출한다는 방침이다. 또한 방출 전후 트리튬 농도를 조사하는 모니터링을 강화하고, 그럼에도 발생하는 피해에 대해서는 도쿄전력이 배상한다는 계획이다.

하지만 전문가들 사이에서는 오염수를 재처리한다고 해도 방사성 물질인 트리튬을 제거하는 것은 어렵고, 트리튬 외 방사성 물질이 남는 문제도 발생한다는 지적이 일고 있다.

특히 어업에 종사하는 일본 국민들의 반발이 거센 것으로 알려졌다. 실제 오염수 농도와는 관계없이 소문으로 인한 피해가 불가피 하다는 것이다.

소우후타바어업협동조합의 타테타니 칸지 조합장은 "정부는 바다에 흘려보내면 된다고 간단하게 말하지만, 전국 국민 그리고 안전성이 납득되지 않는 해외 국가들 사이에서는 반드시 소문으로 인한 피해가 발생할 것"이라며 "정부는 이에 대한 대책을 확실히 하겠다고 하지만 구체적인 내용이 제시되지 않아 믿기 힘들다"고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr