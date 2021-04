추억의 마산 시민극장 26년 만에 재개관 … 예술창작공간 재탄생

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 옛 마산의 시민극장이 문을 닫은 지 26년 만에 다시 개관했다.

경남 창원시와 한국예총 마산지회는 12일 오후 마산합포구 창동에서 마산문화예술센터 시민극장 개관식을 했다.

시민극장은 창원시 향토극장이었다. 개봉관이자 전성기인 1970∼1980년대에는 창원시민 약속장소로 유명했다.

그러나 멀티플렉스 진출과 옛 마산권 도심 공동화로 1995년 '바람과 함께 사라지다' 상영을 마지막으로 문을 닫았다.

이후 롤러스케이트장 등으로 활용됐다. 지역 예술인들이 시민, 기업체 후원을 받아 시민극장 건물을 빌리고 내부를 수리하는 방법으로 재개관을 주도했다.

옛 메가라인 마산점 지하에 있는 창동예술소극장을 옮겨오는 형태로 다시 문을 열었다.

1층에는 100석 규모 소극장·강의실이, 2층에는 연수실·분장실·갤러리를 갖췄다.

한국예총 마산지회가 극장을 운영하고 창원시는 임대료 등 극장 운영비를 지원한다.

허성무 창원시장은 “코로나19로 예술계가 많은 타격을 받고 있는 가운데에서도 마산문화예술센터 조성에 지역예술인들의 저력을 유감없이 보여주셨다”며 “하루빨리 코로나가 종식돼 많은 시민이 극장을 찾아주기를 바라며, 지역 상권 활성화에도 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

