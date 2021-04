[아시아경제 송승섭 기자]하나금융그룹은 12일 개최된 그룹임원후보추천위원회에서 권길주 현 두레시닝 대표이사를 하나카드 신임 대표이사 사장 후보로 추천했다고 밝혔다.

권 후보는 1960년생으로 홍대부고를 졸업하고 고려대 경영학 학사학위를 취득했다. 1985년 외환은행에 입사해 하나금융지주 그룹ICT총괄 부사장 겸 하나은행 ICT그룹 부행장 등을 역임했다.

하나금융그룹 임추위는 권 후보가 하나금융그룹 내 지주, 은행, 카드 등 다양한 업무를 경험했고 과거 하나SK카드 경영지원본부장을 역임해, 카드 업무 전반에 대한 이해와 전문성이 뛰어난 최적임자로 판단했다고 설명했다.

권 후보는 하나카드 이사회 및 임시 주주총회를 거쳐 선임이 최종 마무리될 예정이다. 선임 시 임기는 2022년 3월 도래하는 정기 주주총회일까지다.

