광주시, 신규 소방공무원 16명 임명장 수여

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 12일 시청 3층 비즈니스룸에서 이용섭 시장, 최민철 소방본부장이 참석한 가운데 소방공무원 임용식을 열고 신규 소방공무원 16명에 대한 임용장을 수여했다고 밝혔다.

이번에 임용된 신규 소방공무원들은 지난해 신규채용 시험에 합격한 뒤 지난 1월11일부터 12주간 광주소방학교에서 기초 소방훈련과 공직 소양업무 등 현장실무 교육과정을 수료했다.

이들은 앞으로 각 소방서 119안전센터 및 구급대 등 일선에 배치돼 광주 시민의 안전을 책임진다.

이용섭 시장은 “소방공무원에 신규 임용된 것을 진심으로 축하한다”며 “소방공무원이라는 사명감을 가지고 시민의 안전을 지키는 임무에 최선을 다해달라”고 말했다.

