"경쟁력 강화" 이마트24, '경영주 아이디어경진대회' 개회

경영주와의 소통 강화, 동반성장 위해 경진대회 개최

4월 말까지, 응모분야 선택해 이메일·우편으로 신청서 접수

"점포 운영 경험서 나온 아이디어, 경험이 경쟁력 강화에 도움 될 것"



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 점포 경쟁력 강화를 위해 '경영주 아이디어 경진대회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

올해 처음 개최하는 아이디어 경진대회는 이마트24가 경영주와 동반성장 할 수 있는 방안을 함께 모색하고, 경영주와 소통할 수 있는 자리를 마련하기 위해 기획한 행사다. 이번 아이디어 경진대회에는 점포 매출 활성화와 점격 향상에 도움이 되는 아이디어를 가진 이마트24 경영주라면 누구나 참여할 수 있다.

대회에 참가하기 위해서는 30일까지 E스토어(가맹점 시스템)에서 다운 받은 참가신청서를 작성해 E스토어에 직접 등록하거나, 이메일 또는 우편으로 접수하면 된다.

응모 분야는 시스템, 물류, 시설(인테리어), 디자인, 마케팅(행사), 상품, 기타 등이다. 각 분야와 관련, 매장 운영에 도움이 되는 참신한 아이디어가 있으면 참가할 수 있다. 점포매출 활성화를 위한 경험이나 성공 사례로도 응모가 가능하다.

접수된 아이디어는 1차 서류평가가 진행된다. 1차 평가에서 선정된 아이디어는 본사 실무 담당자들의 멘토링 과정을 거쳐 구체화한다. 이 후 각 분야 실무 담당자와 부서장이 경영주들의 발표를 보고 2차 평가를 하게 된다. 공정한 심사를 거쳐 최종 결과는 7월 중 발표한다. 최종 선발 된 5명에게는 총 1000만원 상당의 상금과 부상을 시상한다.

이번 대회에서 최종 선정된 아이디어는 관련 부서와의 협업을 통해 실제 업무에 적용, 점포 경쟁력 강화와 점포 운영에 실질적인 도움이 될 수 있도록 할 계획이다.

이마트24는 가맹 경영주들이 실제 점포 운영을 하면서 느꼈던 개선사항, 자신만의 운영 경험 등이 점포 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 보고, 아이디어 경진대회를 정기적으로 개최할 예정이다.

이마트24는 지난 해 상생협력조정위원회를 신설해 가맹점과의 소통 채널을 확대하고 모든 가맹점의 재해·재물보장, 현금도난보험 비용을 전액 지원, 모든 가맹점 이용 가능한 법률·노무자문 서비스 신설을 골자로 하는 상생 활동을 전개하고 있다.

박용일 이마트24 지원담당 상무는 "경영주들의 소중한 의견을 듣고, 본사와 경영주가 함께 소통할 수 있는 장이 되기를 바라는 마음으로 이번 공모전을 기획했다"며 "참신한 아이디어가 이마트24 브랜드 가치 강화와 매출 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

