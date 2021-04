G마켓·옥션, 마트·뷰티상품 메가세일…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 18일까지 마트·뷰티 상품을 최대 50% 할인 판매하는 메가세일을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 G마켓과 옥션 내 식품관, 생활·주방관, 생필품·뷰티관 등 메인관과 브랜드관을 선보이는 연합전으로 최대 규모 행사다. LG생활건강, 유한킴벌리, 오뚜기, CJ제일제당, P&G, 아모레퍼시픽, 매일유업 등 7대 대표 브랜드를 포함해 1600여 개 이상의 판매자가 참여한다.

식품, 생활, 주방, 생필품, 뷰티 카테고리별로 전 고객 대상 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 식품관에서는 1만원 이상 구매 시 최대 5000원까지, 생활·주방관과 생필품·뷰티관에서는 2만원 이상 구매 시 최대 1만원 할인 받을 수 있다. 또한 기획전 내 신선식품 카테고리 상품을 스마일페이를 통해 행사카드로 결제하면 별로 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “집콕 트렌드에 수요가 크게 증가한 다양한 식품, 생활용품, 생필품을 비롯해 뷰티상품까지 1600여 셀러가 참여하는 대규모 기획전을 마련했다”며 “행사 규모에 걸맞게 할인혜택도 풍성하게 준비한 만큼 꼭 필요한 제품을 득템할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr