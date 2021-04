서울시교육청, 교육공무직 채용시험 6월 접수

9월1일자 신규교육공무직 채용공고 5월 안내

서울시교육청이 오는 6월 신규 교육공무직 모집을 시작한다.

12일 서울시교육청은 9월1일자 채용 예정인 '2021년 제2회 서울시교육청 신규 교육공무직원 채용시험'을 예년보다 2개월 앞당겨 시행한다고 밝혔다.

신규 교육공무직 채용시험 공고는 5월 중 서울시교육청 홈페이지와 교육공무직 온라인채용시스템 등을 통해 상세 안내할 예정이다. 원서접수는 6월 초, 서류·면접전형은 6월 중순, 합격자발표는 6월 말이다.

합격자는 9월1일 채용 전까지 2개월의 시간이 주어진다. 합격 후 채용 전까지 3일간 사전교육훈련을 받는다. 이번에 채용하는 교육공무직원은 60세까지 정년이 보장되는 무기계약직이다.

사전안내 중 채용시험 일정은 시험운영 준비과정에서 다소 조정될 수 있다. 선발예정 직종은 확정되지 않았다. 응시예정자는 5월 중 공고하는 '2021년도 서울특별시교육청 교육공무직원 채용시험 공고'를 반드시 확인해야 한다.

그동안 11개 교육지원청별로 공고하던 채용시험 사전안내를 서울시교육청이 주관해 일괄 공고한다. 2022년 상반기 채용은 오는 12월 진행할 예정이다.

