[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 500억원 규모의 정부 '디지털 오픈랩' 사업을 유치했다.

디지털 오픈랩은 중·소·스타트업에 ICT(정보통신기술) 신기술(5G·AI)과 디지털 융합을 지원하는 사업이다.

경기도는 과학기술정보통신부가 공모한 '열린 혁신 디지털 오픈랩 사업' 주관기관으로 경기도경제과학진흥원이 선정됐다고 11일 밝혔다.

도는 이에 따라 오는 7월 성남시 판교 스타트업캠퍼스에 1400여㎡ 규모의 디지털 오픈랩을 개소한다.

디지털 오픈랩은 5G 시험망, 모바일엣지컴퓨팅(MEC) 플랫폼, 5G 테스트베드(사전 실험장) 등을 구축해 다양한 5G 개발 환경을 제공하고 D·N·A(데이터·네트워크·인공지능) 기술 관련 인프라와 컨설팅을 지원하게 된다.

이 사업은 과기부가 2025년까지 국비 480억원을 투입하고, 경기도가 18억원을 매칭한다.

