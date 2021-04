광주시, 12일부터 제9회 인권작품 공모전 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 인권 친화적 문화 확산을 위해 12일부터 6월18일까지 ‘제9회 인권작품 공모전’을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 공모전 주제는 광주인권헌장을 중심으로 사회와 일상생활의 인권침해와 차별사례, 차별 없이 함께 살아가는 공동체 모습이다.

공모 부문은 ▲시·표어·수필 등 창작글 ▲그림·사진 등 다양한 시각적 작품(그래픽) 등 2개다.

참가자격은 지역 제한 없이 인권에 관심 있는 초·중·고등학생, 대학생, 일반인, 거주 외국인이다. 개인 또는 3명 이내 공동출품이 가능하며, 6월18일까지 광주시 민주인권과 이메일로 제출하면 된다.

응모작에 대해서는 인권분야와 각 공모분야 전문가로 구성한 심사위원회에서 인권지향성, 창의성, 인권교육 및 홍보 활용가능성 등을 기준으로 심사해 최우수상 2편, 우수상 4편, 장려상 12편 등 총 18편을 선정하고, 시장 상장과 총 440만 원 규모의 시상금을 수여할 예정이다.

수상작은 오는 7월6일 시 홈페이지에서 발표하고, 10월 열리는 제11회 세계인권도시포럼주간에 전시하는 등 인권감수성 함양을 위한 교육·홍보 자료로 활용할 계획이다.

자세한 내용은 시 홈페이지의 시정소식-고시공고/입법예고(인권작품 검색) 또는 시 민주인권포털의 알림/참여게시판-공지사항에서 확인할 수 있다.

이명순 시 민주인권과장은 “광주의 인권친화적 문화 확산과 인권 의식 향상을 위해 실시하는 인권작품 공모전에 많이 참여해주기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr