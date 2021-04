[세종=아시아경제 문채석 기자]

<채용>

◆국장급

▶동해지방해양안전심판원장 김준옥

<승진·전보>

◆과장급

▶부산지방해양안전심판원 수석조사관 최규순

▶목포지방해양안전심판원 수석조사관 양진영

