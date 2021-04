충남, 코로나19 대응 ‘공중보건의사’ 신규 배치

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 코로나19 대응현장에 공중보건의사 116명을 신규 배치한다.

9일 도에 따르면 신규 배치될 공중보건의사는 의과 58명, 치과 16명, 한의과 42명 등으로 농어촌 지역 보건소와 보건지소, 병원선 등 의료 취약지를 중심으로 배치된다.

이들 공중보건의사는 현장 배치 후 지역사회 감염 차단과 진단검사를 위한 선별진료소, 예방접종센터 업무 등을 맡아볼 예정이다.

신규 배치에 따라 관내 공중보건의사는 외과 203명, 치과 55명, 한의과 125명 등 383명으로 늘어난다.

앞서 도는 역학조사관, 공주·서산·홍성의료원 등 감염병 전담병원 3곳과 노인전문병원, 응급의료기관에 전문의를 우선 배치해 코로나19 확진자가 발생했을 때 신속 대응할 수 있도록 조치했다.

또 전국 임시생활시설, 생활치료센터 등지로 현재까지 총 253명의 공중보건의사를 파견해 부족한 의료인력을 해소하는 데도 앞장서고 있다.

김석필 도 저출산보건복지실장은 “코로나19 사태가 장기화되면서 현장인력도 체력적으로 지쳐가는 상황”이라면서도 “이러한 상황에서 공중보건의사의 신규 배치는 국가적 위기상황을 극복하는데 든든한 지원군이 될 것”이라고 말했다.

공중보건의사는 농어촌 등 보건의료 취약지 보건소 등에서 진료업무 등을 담당하는 의사다.

신규 공중보건의사는 사전 직무교육을 거쳐 환자진료(의료기관, 생활지원센터 등)와 검체채취(선별진료소 등), 긴급대응반 참여, 예방접종센터 등 코로나19 대응을 위한 지역사회 전반의 방역업무를 수행한다.

