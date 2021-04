부산 기장군의 반기? ‘아스트라제네카’ 접종 전면 보류 결정 … 정부 ‘60세 미만’에, 기장은 ‘60세 이상’까지

오규석 기장군수 “60세 이상도 AZ 백신 안전성 확보된 후 접종 절차 진행해야”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 아스트라제네카 백신 접종을 전면 보류했다. 기초지자체로서는 정부의 방침에 일부 반기를 든 셈이다.

‘아스트라제네카 안정성’ 문제로 정부가 60세 미만 접종대상자에 대해 백신접종 연기 결정을 내리자 부산 기장군은 8일부터 관내 60세 이상 아스트라제네카 백신 접종대상자에 대해서도 한시적으로 백신 접종을 보류하기로 했다.

오규석 기장군수는 8일 오전 9시에 열린 ‘코로나19 대응 일일상황보고회’에서 “기장군은 한발 더 나아가 60세 이상 아스트라제네카 백신 접종대상자도 백신의 안전성이 확보될 때까지 한시적으로 접종을 보류하라”고 지시했다.

오 군수는 “60세 미만 아스트라제네카 백신 접종대상자의 백신 접종을 한시적으로 보류한다는 정부의 결정에 대해 적극 환영한다”며, “지금 전 국민이 아스트라제네카 백신에 대해 불안감이 큰 상황인 만큼, 안전성이 확보될 때까지 60세 미만 접종대상자뿐만 아니라 60세 이상 접종대상자도 포함해달라고 정부에 요청한다”고 거듭 말했다.

그는 “정부의 위신보다 더 중요한 것은 국민의 안전과 생명으로 주민을 지키는 일이 바로 지방자치단체장의 책무”라며 “전 국민에 대해 ‘아스트라제네카’ 절차를 명확히 해야 한다”고 밝혔다.

