현대차그룹-NIA, 인공지능 학습용 데이터 공유 업무협약 체결

NIA, 현대차그룹에 자연어·도로·차선 등 정보 제공

현대차그룹, 데이터 바탕 자율주행 등 기술 개발

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 '인공지능(AI) 학습용 데이터 공유 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다. 이날 협약식엔 김동욱 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 374,091 전일가 230,000 2021.04.08 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 연일 신고가 행진…시총 6위 올라서기도 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락[클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려” close 그룹 부사장, 문용식 NIA 원장 등이 참석했다.

과학기술정보통신부 산하기관인 NIA는 디지털 뉴딜사업의 일환으로 자율주행, 교통, 환경, 음성 등 다양한 분야의 인공지능 학습용 데이터를 대규모로 구축하는 사업을 진행하는 등 인공지능 산업 인프라를 조성 중이다.

이번 협약은 상호 협력을 바탕으로 자동차 분야의 인공지능 학습용 데이터의 활용체계를 구축, 국내 자동차 기업의 소프트웨어 발전을 가속화 하고 글로벌 경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 한다.

이에 따라 NIA는 수집한 자연어, 도로 및 차선, 사람 행동 영상 등 다양한 인공지능 학습용 데이터를 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 374,091 전일가 230,000 2021.04.08 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 연일 신고가 행진…시총 6위 올라서기도 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락[클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려” close 그룹에 제공한다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 374,091 전일가 230,000 2021.04.08 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 연일 신고가 행진…시총 6위 올라서기도 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락[클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려” close 그룹은 이를 바탕으로 자율주행, 인포테인먼트, 로보틱스 등 다양한 분야에서 인공지능 기반의 미래 모빌리티 기술을 개발할 예정이다.

특히 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 374,091 전일가 230,000 2021.04.08 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 연일 신고가 행진…시총 6위 올라서기도 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락[클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려” close 그룹은 이번 협약을 통해 방대한 양의 자유대화, 방언 등 자연어 데이터를 바탕으로 음성인식 기술을 고도화 한다. 또 도로, 차선, 횡단보도 인지 데이터를 활용한 자율주행 기술 개발 등 다양한 영역에서 데이터를 활용해 인공지능 기술 경쟁력을 강화한다.

김동욱 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 231,500 전일대비 1,500 등락률 +0.65% 거래량 374,091 전일가 230,000 2021.04.08 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오, 연일 신고가 행진…시총 6위 올라서기도 기관·외인 매도에 코스피 하락 출발…3120대에서 등락[클릭 e종목]“이노션, 2·3분기에 호재 몰려” close 그룹 부사장은 "이번 협약을 통해 인공지능 기술을 고도화, 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로의 변화를 가속화 하고 고객에게 새로운 모빌리티 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

문용식 NIA 원장도 "국내 자동차 기업의 차량용 소프트웨어 기술이 눈부신 발전을 거듭하고 있는 만큼, 양질의 학습용 데이터의 지속적 발굴과 품질 고도화를 통한 적극적 지원으로 공공과 민간 상생협력의 선례를 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

