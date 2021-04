이란 "20％ 농축 우라늄 120㎏ 연내 생산" 美 압박

이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원을 놓고 미국과 기싸움을 하는 이란이 연내 20% 농축 우라늄 120㎏을 생산하겠다고 밝혔다.

7일(현지시간) 반관영 메흐르 통신에 따르면 베흐루즈 카말반디 이란원자력청 대변인은 이날 "20% 농도 농축 우라늄 55㎏을 생산했으며 연 내 생산량이 120㎏에 도달할 것"이라고 발표했다.

그는 고성능 원심분리기를 가동해 우라늄 농축 속도가 이전보다 빨라졌다고 설명했다.

알리 아크바르 살레히 이란 원자력청장은 지난 3일 20% 농도 농축 우라늄 50㎏을 생산했다고 밝힌 바 있다.

이란이 농축 우라늄 생산 소식을 연일 대외적으로 알리는 것은 오스트리아 빈에서 진행되고 있는 JCPOA 참가국 회담에 참여 중인 미국을 압박하기 위한 의도로 해석된다.

통상 핵무기 1기를 만들기 위해서는 90% 고농축 우라늄 25㎏이 필요한데 이를 위해서는 20% 농축 우라늄 200∼250㎏을 생산해야 한다.

전날 압바스 아락치 외무부 차관은 빈에서 열린 회담에 참석한 직후 취재진에 " 농도 20%의 우라늄 농축을 중단하는 대가로 10억 달러(약 1조1000억원) 규모의 동결 자산 해제를 미국이 제안했으나 거절했다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr