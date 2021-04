[포토]김선갑 광진구청장, 보건의 날 맞아 보건소 직원 격려 자리 마련

4월7일 제49회 보건의 날 맞아 방역 근무자들과 격려 시간 가져 ... 보건 의료인 감사 표시 및 코로나19 극복 메시지 발송

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 7일 제49회 보건의 날을 기념, 구민의 건강을 지키기 위해 불철주야 애쓰고 있는 보건소 근무자들과 차담회를 가졌다.

이번 차담회는 코로나19로 장기간 고생하고 있는 직원들 노고를 치하하고 격려하기 위해 마련됐다.

이 날에는 ▲현장조사반 근무 ▲안심식당 지정 및 관리 ▲코로나19 감염병 관리 ▲선별진료소 지원 ▲격리시설 연계 총괄 등 부서별 코로나 업무 대응 요원 5명이 자리에 참석했다.

김선갑 구청장은 각 분야별 현장 상황을 전해듣고, 어려움에 대해 청취하는 시간을 가졌다.

김 구청장은 “보건의 날을 맞아 코로나19 최전방에서 헌신하시는 보건의료인 분들에게 감사와 응원의 박수를 보낸다”며 “코로나19가 종식하는 그 날까지 구민, 보건의료인, 구청이 한 마음으로 방역의 끈을 팽팽히 당겨 건강한 웃음과 소중한 일상을 회복하기를 소망한다”고 말했다.

이와 함께 구는 보건의 날을 기념, 보건 의료인에 대한 감사인사와 코로나19 극복 소망을 담은 구민 메시지를 발송했다.

