[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오후 영등포구청 본관 1층에 위치한 틔움 카페에서 ‘제49회 보건의 날’ 기념 코로나19 대응 직원 간담회를 갖고 직원들과 함께 소통하는 시간을 가졌다.

매년 4월 7일은 국민의 보건의식을 고취하고 복지 분야 종사자를 격려하기 위해 제정된 국가기념일이다.

채현일 구청장은 코로나 방역의 최일선에서 24시간 고군분투하는 직원들의 노고를 격려, 앞으로도 촘촘한 방역망 구축으로 구민의 생명과 안전을 위해 최선을 다해줄 것을 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr