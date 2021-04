"與 선거전 생태탕, 구두만 기억 남아" 여영국, 연일 민주당 비판

"집권여당 소속 단체장 성추행으로 치러지는 선거"

"민주당이 실정 반성했다면 구도 달랐을 것"

[아시아경제 임주형 기자] 여영국 정의당 대표가 연일 더불어민주당을 비판하고 나섰다. 앞서 지난 5일 민주당을 향해 "정의당을 앞길을 막았다"고 목소리를 높이는가 하면, 7일에는 "집권여당 소속 단체장의 성추행 사건으로 치러지는 이번 선거에 어떤 비전도 제시하지 않았다"라고 꼬집었다.

여 대표는 이날 오전 BBS라디오 '박경수의 아침저널'과 인터뷰에서 "기득권 양당 간 대결 구도로 적대적 공생관계가 더 공고히 될 것이며, 이에 염증을 느낀 국민에 의한 제3 정치 세력 성장의 필요성이 커지는 선거가 될 것"이라며 이같이 말했다.

이어 "이번 선거운동 과정에 기억에 남는 것은 국민의 삶과 관계없는 생태탕, 백바지 구두, 도쿄 아파트, 엘시티밖에 없지 않느냐"며 "민주당이 집권 여당으로서 여러 실정을 반성하고 국민의 삶에 기반한 대안도 제시하는 선거가 되었다면 구도가 좀 달라졌을 것"이라고 꼬집었다.

앞서 민주당은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 둘러싸고 불거진 이른바 '내곡동 땅 측량 현장 참석 의혹'을 두고, 오 후보를 향해 공세를 펼친 바 있다. 여 대표는 여당이 이 같은 네거티브 선거전을 펼칠 게 아니라, 그동안의 정책 실패에 대해 자성하는 모습을 보였어야 했다는 취지로 비판한 것으로 풀이된다.

또 여 대표는 정의당을 민주당과 함께 '범여권'으로 분류하는 것에 대해서도 선을 그었다. 그는 "정의당은 강한 진보 야당"이라며 "지금 전반적인 상황은 180석 거대 여당의 오만함이 불러온 결과"라고 질타했다.

그러면서 "민주당도 정치적으로 연동형 비례대표제 위성정당으로 정치개혁을 무력화시키면서, 기득권 양당 정치 체제를 더욱더 공고히 했다"며 "민주당은 개혁 정당으로서의 이미지는 상실됐다"고 주장했다.

한편 여 대표가 민주당을 겨냥해 비판을 쏟아낸 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 여 대표는 지난 5일 국회에서 열린 대표단 회의에서 "민주당은 1년 전 총선 당시 기만적인 위성정당을 통해 시민들의 정치개혁 열망을 가로막았다"며 "국민의힘과 기득권 정치 동맹을 공고히 했던 민주당이 그 어떤 반성, 사과도 없이 지금에서야 '도와달라'니 이게 무슨 염치 없는 짓인가"라고 질타했다.

이에 대해 민주당에서는 '서운하다'는 취지의 목소리가 나왔다.

박영선 민주당 서울시장 후보는 6일 기자들과 만난 자리에서 여 대표의 '염치없다'는 비판에 대해 "민주당에 섭섭함이 있어서 그러셨을 것"이라면서도 "저는 노회찬 전 정의당 의원이 동작에 출마하셨을 때도 혼신의 힘을 다해 도왔다. 정의당 보궐선거가 있었을 때 유불리를 따지지 않고 진심을 다해 거의 매일 도왔다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr