오스템은 계열사인 Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd에 대해 112억원 규모의 채무보증을 결정했다고 7일 공시했다.

이는 자기자본 대비 7.73%에 해당하는 수치로 채무보증기간은 내년 4월7일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr