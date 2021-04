[아시아경제 공병선 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 300,500 전일대비 3,500 등락률 +1.18% 거래량 338,529 전일가 297,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아현대모비스, SW+HW 결합 '플랫폼·시스템 기업' 변신 선언車 유리창이 '스크린'으로…현대모비스, 컨셉트카 엠비전 X·POP 공개 close 는 오는 8일 해외 기관투자자를 대상으로 최근 경영현황 및 전략과 주요 관심사항에 대해 기업설명회를 갖는다고 7일 공시했다.

현대모비스 측은 컨퍼런스콜 또는 비디오 컨퍼런스 방식으로 설명회는 진행된다고 밝혔다.

