[알림]2021 아시아미래기업포럼…한국식 ESG 해법 찾기

환경·사회·지배구조를 의미하는 ‘ESG’ 경영이 최대 화두로 떠올랐습니다. ESG는 기업의 지속 가능성을 위해 투자나 경영에서 고려해야 하는 비재무적인 정보나 성과를 말합니다. 특히 전 세계가 탈탄소 사회로 전환하는 과정에서 ESG는 기업의 새로운 표준이자 생존 전략으로 자리 잡았습니다. 국부펀드나 세계적 자산 운용사는 ESG를 외면한 기업에는 투자하지 않는다는 원칙을 세우는 등 ESG 경영은 거스를 수 없는 시류가 됐습니다. 하지만 전국경제인연합회가 매출 500대 기업을 대상으로 조사한 결과 최고경영자(CEO) 10명 중 7명이 ESG에 관심을 갖고 있지만 모호한 개념, 다른 평가 방식 등으로 경영 전략 수립에 애를 먹고 있다고 호소했습니다. 이에 아시아경제는 올해 미래기업포럼의 주제를 '뉴노멀 시대, 한국식 ESG 해법'으로 정하고 ESG 분야 전문가의 명강의를 통해 우리 기업의 존재 가치를 높이는 방안을 함께 고민하고자 합니다.

◆행사명= 2021 아시아미래기업포럼(AFEF 2021)

◆일시= 4월29일(목) 09:00~15:00

◆장소= 서울 소공동 웨스틴조선호텔 오키드룸(2F)

◆등록 기간= 4월25일(일)까지(현장등록 불가)

◆문의= 사무국 에이커스 02-6020-6833

