[아시아경제 송승섭 기자]▶최태규씨 별세, 김익래, 김덕래, 김근희, 김도희, 김양래, 김장래(한국자산관리공사 수도권재산관리처장) 모친상, 김성원 장모상, 정영심, 강미자, 김영순, 김명숙 시모상, = 7일 강릉의료원 장례식장 6호, 발인 9일 오전 9시, 장지 강원도 강릉시 솔향 하늘길(033-660-3858)

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr