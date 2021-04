교원 웰스, 모션베드 출시 “척추압력 최소화로 쾌적한 수면환경 제공”

5분절 모션 프레임·전용 폼매트리스·딥 클린 케어 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹 가전 브랜드 웰스(Wells)는 모션베드 출시를 통해 매트리스 라인업을 강화한다고 7일 밝혔다.

교원그룹에 따르면 이번에 선보이는 웰스 모션베드는 독일 오킨(OKIN) 모터를 이용한 5분절 모션 프레임과 전용 폼매트리스로 수면·생활 패턴에 따라 맞춘 듯한 편안함을 제공한다. 아울러 딥클린 케어서비스로 위생적인 수면 환경을 조성한다.

이 제품은 이용빈도가 높은 4가지 자세를 원터치 모드에 담아 이용 편의성을 높였다. 상체와 하체 높낮이 조절은 수동으로 조작할 수 있다. 상체 높낮이 조절 시에는 자동보정 헤드 틸팅 기능이 작동해 목과 어깨를 더욱 편안한 자세를 만들어 준다.

원터치 모드는 ▲척추 압력을 최소화해 편안한 휴식을 주는 ‘ZG모드’ ▲목과 허리 부담을 줄여 TV 시청이나 독서 활동 등에 맞춘 ‘TV모드’ ▲안락함을 주는 ‘라운지모드’ ▲원하는 자세를 저장해 사용할수 있는 ‘메모리모드’로 구성됐다.

웰스에 따르면 수면의 질을 좌우하는 매트리스는 5개 층(레이어)으로 구성한 전용 폼매트리스를 사용한다. 프리미엄 초고밀도 메모리폼을 특별 가공 공법으로 모션베드에 최적화했다. 다양한 프레임 모션 변화에도 유연하고 견고하게 움직여 몸에 맞춘 듯한 편안함을 준다. 또, 체압 분산과 통기성, 탄력 등을 고려한 레이어 구성으로 허리 부담 없는 수면이 가능하다.

모션베드 전용 프레임은 모션베드 작동 시 프레임과 매트리스 사이 끼임 방지를 위한 세이프티 커버와 세이프플랫 기능, 오작동으로 인한 사고 방지를 위한 리모컨 잠금 기능까지 3중 안전 기능을 적용해 안전성을 강화했다. 또한, 프레임 상단에는 스마트폰과 가습기, 조명 등 기기를 놓을 수 있도록 수납형 헤드 선반과 USB 고속충전 포트를 둬 편의성을 높였다고 웰스 측은 덧붙였다.

이와 함께, 웰스는 매트리스 렌탈 고객을 대상으로 6개월마다 딥클린 케어서비스를 제공한다. 웰스 매니저가 매트리스 오염도 측정을 비롯해 내외부 케어 서비스, UV(자외선) 살균, 실내 공기 정화, 진드기 패치 부착 등 총 9단계로 꼼꼼하게 진행한다. 기능성 클린커버 무상 제공과 매트리스 커버 교체 서비스도 각각 12개월, 36개월마다 제공한다.

모션베드 월 렌탈료는 6년 약정 시 매트리스와 프레임을 결합한 패키지형 기준 7만 9800원이다. 폼 매트리스와 모션 프레임 각각 렌탈도 가능하다. 웰스는 모션베드 출시를 기념해 이달 말까지 렌탈 고객을 대상으로 웰씨드 영양제 세트 또는 팜프림 경추 베개를 증정한다.

웰스 관계자는 “모션베드 시장은 전체 매트리스 시장의 약 10% 규모로 매년 사용자가 증가하고 있다”며 “웰스는 모션베드 출시로 트렌드 변화에 맞춰 상품군을 강화하는 한편, 차별화한 매트리스 케어서비스를 통해 고객 만족도를 높여가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr