카페24, 쇼피와 웨비나 개최…"동남아서 K-브랜드 고속성장 쉽게"

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 동남아시아 및 대만 최대의 이커머스 플랫폼 쇼피와 한국 기업의 온라인 수출 증대 전략을 공개한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 오는 13일 오후 2시 '쇼피와 함께하는 K브랜드 전략'이란 주제로 웨비나(Web+Seminar) 형태로 개최된다. 싱가포르에 본사를 둔 쇼피는 지난해에만 354억달러(약 40조원)의 거래액과 28억건의 주문량을 기록한 동남아시아 최대 오픈마켓 중 하나다. 최근 기준으로 판매자 회원 누적 수가 1000만명에 달한다.

카페24는 쇼피와 함께 한국 기업들의 동남아시아 진출을 지원해왔다. 인구 6억6000만명의 현지 시장에서 K-브랜드 판매를 확산시키며 한국 기업들에게 큰 기회를 제공하려는 협업 전략이다. 대표적 협업 모델이 자사 쇼핑몰과 쇼피 마켓 간 연동이다. 사업자가 카페24 마켓통합관리 기능을 통해 자사 쇼핑몰 상품을 쇼피에 노출하면 싱가포르, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 대만 등 7개 국가에 동시 판매할 수 있다.

이번 웨비나에서는 권윤아 쇼피코리아 지사장을 비롯한 양사 전문가들이 직접 전략을 발표한다. K브랜드가 카페24와 쇼피의 글로벌 인프라를 활용해 수십억원대의 높은 실적을 빠르게 구현할 수 있는 노하우가 공개될 예정이다.

이재석 카페24 대표는 “동남아시아 전자상거래 시장의 폭발적 시장과 한류의 인기는 국내 사업자들에게 큰 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 K-브랜드가 동남아시아 시장에서 성장할 수 있도록 쇼피와 협력할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr