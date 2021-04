안동시, 전입 대학생에 기숙사비·학자금 이자 지원…현장민원실 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 인구증가 시책으로 다음달 20일까지 대학교별 '전입신고 현장민원실'을 운영한다고 7일 밝혔다.

주요시책으로는 전입신고 후 60일간 거주시 10만 원의 상품권 지급(연 2회) 또는 해당 학기의 임대차계약 기간이 3개월 이상 유지 시 학기당 30만 원의 기숙사비(임차료)를 최대 8학기까지 지원한다. 또, 학자금 대출이자 지원 등 안정적인 대학생활을 위해 특별한 혜택을 지원하고 있다.

특히, 이번 상지대학교에서는 관학협력사업 일환으로 안동시 주소 '눌러앉기'캠페인이 함께 열리면서 안동 주소갖기 운동에 더욱 힘을 실어주고 있다는 게 안동시의 설명이다.

한편, 대학생 인구 유입을 극대화하기 위해 지난해 7월 '안동시 인구 증가 시책 지원 조례'개정을 통해 전입 대학생에 대한 지원금 확대 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 현재까지 총 209명에게 6270만 원의 기숙사비(임차료) 를 지급했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr