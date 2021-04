수신액 10조 넘긴 케이뱅크…9개월 만에 5배 성장

[아시아경제 성기호 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크가 최근 수신 잔액 10조원을 넘어선 것으로 알려졌다. 지난해 6월말 기준 수신잔액이 약 1조8500억원에 불과했지만 영업 재개 9개월 만에 수신고가 5배 이상으로 늘어난 것이다.

7일 금융권에에 따르면, 지난달 말 8조7200억원이었던 케이뱅크의 수신 잔액이 최근 10조원을 넘어섰다. 이는 작년 말 기준 제주은행의 총수신(약 5조4000억원)의 두 배에 달하며, 전북은행 총수신(약 15조6000억원)에는 못 미치는 수준이다. 케이뱅크가 지방은행과 어깨를 나란히 하게 된 것은 2017년 4월 탄생이후 4년만이다.

케이뱅크의 수신 성장률이 가파르다는 것도 주목할만 하다. 2019년 말 대비 2020년 말 수신 성장률을 따져보면, 4대 시중은행과 6대 지방은행(경남·광주·대구·부산·전북·제주은행), 2개 인터넷전문은행 등 총 12개 은행 중 두자릿수 성장을 기록한 곳은 신한은행과 광주은행, 카카오뱅크, 케이뱅크 4곳 뿐이었다.

케이뱅크는 지난해 말 기준 63.9%(2019년 말 총수신 2조2845억원, 2020년 말 3조7453억원)의 독보적인 수신 연간 성장률을 기록했다. 나머지 3개 은행은 10%대 성장률을 나타냈다.

이같은 수신고의 급성장은 시중은행에서 가장 경쟁력 있는 수준의 금리와 가상화폐 거래소 '업비트' 등 제휴사 효과가 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다. 또 하루만 맡겨도 이자를 제공하는 파킹통장 '플러스박스', 100% 비대면 아파트 담보대출 등 신상품도 각광을 받고 있다.

