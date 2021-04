[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 6일 오전 시설 현대화 공정이 진행되고 있는 구립원지경로당에서 공사 진척상황을 점검, 작업근로자들에게 안전을 당부하고 있다.

채 구청장은 이날 준공이 완료된 구립 신광경로당을 찾아 내부 확장 등 리모델링 공사 조성 현황을 살펴보고, 대림동에 위치한 구립 원지경로당으로 이동해 증축 공사 진행상황을 점검했다.

채현일 구청장은 "노후된 경로당 시설의 현대화 사업을 통해 이용 어르신의 편의를 제고, 복지 서비스의 질적 수준 향상을 위해 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr