[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시는 6일 오후 6시께쯤 코로나19 확진자 2명을 추가로 통보 받아 순천 173번, 순천174번 확진자로 분류됐다.

이에 따라 순천시는 지난 4일 발생한 이후 3일 동안 21명이 발생했다.

시 관계자에 의하면 확진자는 조곡동과 오천지구 거주자로 "이제 막 통보를 받아 역학조사에 들어 갔다"고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr