[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 개인형 퇴직연금(IRP) 신규·추가 입금하거나 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기자금 입금한 고객에 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

오는 6월 말까지 진행되는 ‘IRP 바람이 분다’ 이벤트는 ▲개인형 IRP 10만원 이상 신규 및 자동이체 등록 고객 ▲100만원 이상 추가입금 고객(계약이전 포함) ▲ISA 만기자금 개인형IRP 입금 고객(타기관 ISA 만기자금 포함)이 대상이다.

대상 고객 중 추첨을 통해 ▲다이슨 공기청정기(5명) ▲삼성전자 큐브 공기청정기(20명) ▲배스킨라빈스 5000원 모바일교환권(500명)을 제공한다.

우리은행 관계자는 “연간 700만원까지 세액공제가 가능한 개인형 퇴직연금(IRP) 가입 고객에게 퇴직금 관리 및 절세혜택에 많은 도움이 되길 바란다”고 설명했다.

