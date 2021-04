이마트24 와인, 올해 80만병 판매…"1분에 6병 꼴"

올해 1분기, 지난 한 해의 절반 팔려

1~3월 80만병 판매, 1분에 6병 팔린 셈

4월 이달의 와인 선보여



[아시아경제 김유리 기자] 이마트24의 올해 1분기 와인 판매량이 지난해 전체 판매량의 50% 수준에 육박했다.

이마트24는 올해 1분기 와인 80만병을 판매했다고 6일 밝혔다. 1일 8880여병, 1시간 370여병, 1분에 6병꼴로 판매된 셈이다. 작년 한 해 와인 판매량 170만병의 절반 수준이다.

이마트24는 "지난해 와인 판매량이 갈수록 늘어난 것을 감안하면, 올해 누적 300만병 판매도 가능할 것"이라고 예상했다. 지난 해 코로나19로 '홈술'을 즐기는 고객이 늘어난 영향도 있으나, 와인 시장 자체가 커져 이같은 판매량이 지속될 것이라는 전망이다.

이마트24는 다양한 상품구색과 마케팅으로 와인을 구입할 때 이마트24를 떠올릴 수 있도록 했던 점이 판매량 상승을 견인했다고 봤다.

이마트24는 상품 구색을 확대한 주류특화매장 운영, 매월 추천 와인을 할인 판매하는 '이달의 와인' 행사, 애플리케이션으로 주문하고 매장에서 픽업하는 'O2O(Online to Offline) 서비스' 등을 하고 있다. 2018년 11월 시작한 주류특화매장은 현재 전체 점포의 절반 수준인 2400여개까지 확대했다. 와인 O2O 서비스는 전국 3000점포까지 확대됐다. 모바일 앱에서 와인에 대한 정보를 제공하는 '와인클럽'도 론칭 1년여 만에 가입자수가 3만명을 넘어섰다.

와인 바이어가 매월 와인을 추천해주는 '이달의 와인'은 이마트24의 대표적인 행사로 자리잡았다. 이달의 와인에 선정된 상품 가운데 '푸나무 쇼비뇽블랑', '안티구아스 리제르바 까베네쇼비뇽' 등은 와인 커뮤니티에서 자발적인 구매 인증이 이어지는 등 인기를 끌고 있다.

이마트24는 4월에도 이달의 와인으로 총 4종을 선정해 선보인다. 가성비 상품으로 '펫저 안토니힐 까베네쇼비뇽'과 '페데리코 파테니나 까바 브륏'을 내놨다. 펫저 안토니힐은 미국 내 생산량 톱10에 꼽히며, 최대 규모의 친환경 와이너리로 유명한 펫저의 와인이다. 블랙베리, 바닐라와 함께 은은한 허브의 향이 매력적인 달지 않은 레드와인이다. 페데리코 파테니나 까바 브륏은 세계 각국의 와인 품평회에서 300개가 넘는 메달을 수상한 스페인 와이너리 페데리코 파테니나의 와인이다. 깔끔한 시트러스 아로마와 은은한 꽃 향기가 나는 달지 않은 스파클링 와인이다. 4월 한 달간 각 9900원에 구입할 수 있다.

이마트24는 '마르께스 까사 콘차 까베네쇼비뇽' 특별 기획 상품도 선보인다. 칠레 최대 와인 그룹이자 가문인 '콘차이 토로'의 레드와인으로 칠레 건국 200주년 기념식 건배주와 2012년 서울 핵안보 정상회의 리셉션주로 사용됐다. 1만원 상당의 전동 와인 오프너가 포함된 기획 세트를 1만개 한정 판매한다. 가격은 2만9500원이다.

프리미엄 라인으로 선정된 상품은 '브레드 앤 버터'와인 2종(피노누아·샤도네이)이다. 가격은 각 45000원이다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 "편의점 구색 상품이었던 와인이 이제는 고객들이 편의점을 직접 방문하게 하는 이유가 됐다"며 "차별화된 와인과 공격적인 마케팅으로 올해도 놀라운 성과를 낼 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr