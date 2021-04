조선대 대학일자리센터, 단과대학 계열별 맞춤형 취업 지원 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 올해 채용을 대비해 재학생 및 졸업생, 지역청년을 대상으로 ‘단과대학 계열별 맞춤형 입사지원서 뽀개기(3~4차)’ 프로그램을 진행한다고 5일 밝혔다.

기간은 오는 13일부터 14일까지 이틀간이다.

이번 프로그램은 참여 대상자들에게 기업 최종면접에 합격할 수 있는 효과적인 입사지원서 작성방법을 지도하기 위한 목적으로 마련됐다.

기초과정(재학생 2~3학년, 지역청년), 심화과정(재학생 4학년, 졸업생, 지역청년)으로 나눠 인문/상경/이공 계열반으로 편성하고 계열별 맞춤형 교육이 제공된다.

기초과정은 입사지원서 작성방법 특강 및 자소서 작성을, 심화과정은 입사지원서 작성방법 특강 및 그룹첨삭 코칭 방식으로 진행된다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “기업 취업을 희망하는 학생들에게 단과대별 맞춤형 진로·취업프로그램을 적극적으로 제공하고 컨설팅을 통해 취업 성공을 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr