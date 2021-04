에스엠, ‘에스엠스튜디오스’ 설립… 키이스트·미스틱 등 비음악사업 구조 개편

[아시아경제 장효원 기자] 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 29,650 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 129,497 전일가 29,700 2021.04.05 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]하나금투 "에스엠, 실적 쇼크 반복"…목표가 9%↓ [클릭 e종목]"에스엠, 코로나19 장기화...내년까지 실적 추정치 하향"SM엔터, 세무조사로 추징금 202억원 부과 받아…"불복 절차 밟을 것" close 은 에스엠컬처앤콘텐츠, 키이스트 키이스트 054780 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 150 등락률 +0.90% 거래량 373,829 전일가 16,650 2021.04.05 15:30 장마감 관련기사 키이스트, 영상콘텐츠 테마 상승세에 5.1% ↑[클릭 e종목]"키이스트, 올해 최대 실적 기대…주가 저평가"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 에스엠라이프디자인그룹, 미스틱스토리, 디어유 등의 보유 지분 2395억원어치를 ‘에스엠스튜디오스’로 현물 출자한다고 5일 공시했다.

또 여기에 현금 출자까지 더해 총 2445억원으로 에스엠스튜디오스의 주식 19만5648주를 인수하게 된다. 인수 후 지분율은 100%다. 주식 취득 예정일은 올해 6월 4일이다.

에스엠은 이번 구조개편 목적을 "엔터테인먼트 사업 중 음악사업 집중을 위한 비음악사업 계열회사 구조개편 및 경영 효율화 도모와 비음악사업 통합·관리 자회사 신설을 통한 해당 사업의 책임경영 강화"라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr