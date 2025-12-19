본문 바로가기
[특징주]키이스트, 매각 무산 소식에 52주 신저가…10%대↓

권현지기자

2025.12.19

코스닥 상장사 키이스트 가 19일 11% 넘게 내리고 있다. 매각 무산 소식에 투자심리가 위축된 것으로 보인다.


이날 오전 11시 4분 기준 키이스트 주가는 전 거래일 대비 11.65% 내린 3490원을 기록했다. 3780원으로 출발한 주가는 장중 3300원까지 내려 52주 신저가를 경신했다.

이날 키이스트는 SM엔터테인먼트와 이로투자조합1호가 맺은 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약이 해제됐다고 공시했다. 회사는 이로투자조합1호가 잔금 지급을 미이행한 데 따른 것이라고 설명했다.


SM엔터테인먼트는 지난 10월 16일 특수관계인인 SMEJ(SM엔터테인먼트재팬) 홀딩스가 소유한 키이스트 보통주 659만251주를 이로투자조합1호에 양도하는 계약을 체결한 바 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr


