[특징주]키이스트, 경영권 매각 소식에 급락

권현지기자

입력2025.10.17 09:37

SM, 할인된 가격에 매각

코스닥 상장사 키이스트 가 경영권 매각 소식에 17일 장 초반 10%대 약세를 보인다.


이날 오전 9시 28분 기준 키이스트 주가는 전 거래일 대비 16.00% 하락한 5040원을 나타내고 있다. 이날 5800원에 출발한 주가는 장중 한때 4960원까지 빠지기도 했다.

연예기획사 키이스트는 전날 공시를 통해 경영권을 매각하는 주식양수도 계약을 맺었다고 밝혔다. 기존 최대 주주인 에스엠스튜디오스와 특수관계인인 SMEJ가 보통주 659만251주를 이로투자조합1호에 양도하는 내용이다. 양수도 대금은 약 340억원이다.


현재 주가보다 낮은 가격에 매각이 이뤄지면서 투자 심리가 위축되고 있는 것으로 보인다. 주당 가격이 5160원으로 책정돼 이날 종가(6000원) 기준 약 14%의 할인율이 적용됐다.

[특징주]키이스트, 경영권 매각 소식에 급락
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

