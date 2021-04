코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 개인의 순매수세에 코스피가 상승 마감했다.

5일 코스피는 전 거래일 대비 0.26%(8.03포인트) 오른 3120.83을 가리키고 있다. 이날 지수는 기관이 순매도 규모를 키우면서 장중 하락 전환하기도했다. 투자자동향을 보면 개인과 외국인이 각각 2068억원, 1715억원어치 주식을 샀고 기관은 3836억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로보면 철강·금속(4.17%), 전기가스업(1.78%), 비금속광물(1.69%), 기계(1.60%) 순으로 상승률이 높았다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자(0.71%), SK하이닉스(1.42%), 현대차(0.21%), 삼성바이오로직스(0.81%), 카카오(0.20%)는 올랐다. 반면 NAVER(-0.66%), LG?화학(-1.33%), 삼성SDI(-1.95%)는 내렸다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.03%(0.32포인트) 하락한 969.77로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 장중 외국인이 순매도 규모를 키우면서 장중 하락폭을 키우기도 했다.

이날 외국인은 장 막판 매수 규모를 키우며 34억원어치 주식을 사들였고 개인도 97억원어치 주식을 샀다. 기관은 홀로 44억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로 보면 반도체(2.15%), 금융(1.56%), 비금속(1.30%), 종이·목재(1.24%) 순으로 상승률이 높았다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(-3.46%), 셀트리온제약(-2.55%), 펄어비스(-1.01%), 에이치엘비(-2.70%), 에코프로비엠(-0.60%)은 하락했고, 카카오게임즈(0.96%), SK머티리얼즈(1.47%)는 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr