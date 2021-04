기관 순매도 지속…코스피3110선 등락

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 상승과 하락을 반복하고 있다. 기관이 순매도세를 지속하는 외국인은 순매수세로 전환했다.

5일 오후 1시 48분 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.56포인트) 상승한 3113.36을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.27%(8.43포인트) 오른 3121.21로 출발한 이후 상승과 하락을 반복하고 있다. 투자자동향을 보면 외국인과 개인은 각각 310억원, 3437억원어치 주식을 사들였다. 기관은 홀로 3811억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자(0.35%), SK하이닉스(1.06%), 현대차(0.21%), 카카오(0.80%) 등은 오름세를 보이고 있다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.05%(0.45포인트) 내린 969.64를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.10%(0.95포인트) 오른 971.04로 출발해 하락 약세를 지속햇다. 투자자동향을 보면 개인은 홀로 460억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 238억원, 140억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 내림세를 보이고 있다. 셀트리온헬스케어(-2.93%), 셀트리온제약(-2.15%), 펄어비스(-1.38%), 에이치엘비(-2.3%), 에코프로비엠(-0.71%) 등은 하락했다.

