[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시가 족발·보쌈 취급 음식점을 대상으로 일제 지도 점검에 나선다.

5일 시에 따르면 주요 점검 사항은 ▲다중이용시설 방역지침 준수 여부 ▲유통기한 경과 제품 보관·사용·판매 여부 ▲조리시설 내 위생적 관리 여부 및 보관 온도 준수 여부 ▲이물 방지를 위한 시설관리 여부 ▲기타 식품위생법령 준수 여부 등이다.

신동헌 시장은 "일제 지도 점검을 통해 식품 안전 사고를 예방하고 배달 음식 먹거리 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

