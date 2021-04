게임빌·컴투스·GCP, 역대 최대 규모 경력사원 채용

[아시아경제 강나훔 기자] 게임빌과 컴투스, 게임빌컴투스플랫폼(GCP)는 역대 최대 규모의 경력사원 충원에 나선다고 5일 밝혔다.

채용은 이달 30일까지 3사 공식 채용 홈페이지를 통해 진행된다. 모집분야는 게임기획, 프로그래밍, 아트, 사업PM, 마케팅 등 총 12개 부문이다.

다양한 분야의 경험을 갖춘 인재들이 각 채용 부문에서 시너지를 만들어갈 수 있도록 게임 업계 관련 경력이 없어도 지원할 수 있다. 업계 출신을 선호했던 기존 채용방식에서 벗어나 게임 업계 외 지원자들도 적극적으로 채용을 검토한다는 방침이다.

이번 경력 공채는 ‘지금, 원클릭’ 채용 방식으로 진행된다. 번거로운 자기소개서 작성 없이 3분이면 간편하게 지원할 수 있다. 지원자들은 이름, 연락처, 최종 학력 정보와 자유 양식의 포트폴리오만 등록하면 간편하게 입사 지원할 수 있으며 3사간 중복 지원도 가능하다. ‘5분 전화 인터뷰’와 ‘화상 면접’ 등 대면을 최소화하고, 채용 절차를 빠르게 진행한다는 계획이다.

3사는 최근 직원 연봉을 평균 800만원 이상 인상했다. 상반기 중에는 포괄임금제도 폐지할 예정이다.

