김은혜 "중대결심, 국민들 관심 없어… 판 불리하니 엎겠다는 것"

'중대결심=노이즈마케팅, 생태탕=코미디' 일갈

[아시아경제 박준이 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 측의 '중대결심'에 대해 김은혜 국민의힘 대변인이 "국민들은 관심 없을 것"이라고 비판했다.

김 대변인은 5일 ytn 라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 '박 후보 측에서 중대한 결심이 나올지'를 묻자 "나올지 안 나올지 관심이 없다"며 "국민들은 지난 4년 정권의 무능과 위선 때문에 정 떨어진다고 말할 것 같다"고 말했다.

그러면서 백신 확보, 한국토지주택공사(LH) 투기 논란 등을 언급하며 "국정을 잘못 이끌었으면 심판을 받아야 한다"며 "국민들이 중대결심으로 당신들의 책임 정치 구현하라고 심판할 거라 생각한다"고 말했다.

또 "보통 중대결심이라고 하면 후보 사퇴를 이야기한다"며 "판이 불리해지니 못 견디겠다고 아예 판을 엎어버리겠다는 식이 아니면 저런 발언이 안 나올 거라 생각한다"고 지적했다.

이어 "선거 내내 네거티브, 흑색선전하다가 이제 와선 마치 그만둘 듯 꺼내는 회심의 카드, 노이즈마케팅에 저는 입을 다물지 못하고 있다"고 강조했다.

김 대변인은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 내곡동 땅 투기 의혹이 불거진 데 대해서도 "천만시민의 미래가 달린 선거인데 생태탕, 선글라스 등으로 언제까지 코미디로 만들 건지 여쭙고 싶다"고 강하게 비판했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr