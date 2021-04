넥센타이어, 사계절용 고성능 타이어 '엔페라 슈프림' 출시

[아시아경제 이창환 기자] 넥센타이어가 사계절용 고성능 타이어 ‘엔페라 슈프림’을 출시했다고 5일 밝혔다.

‘엔페라 슈프림’은 넥센타이어의 프리미엄 타이어인 ‘엔페라 AU5’와 ‘엔페라 RU5’의 후속 제품이다. 기존 제품에 비해 뛰어난 승차감과 정숙함뿐만 아니라 향상된 주행성능까지 제공한다고 회사 측은 설명했다.

특히 강성이 강화된 블록 디자인을 통해 차량의 흔들림을 최소화해 편안한 승차감을 제공한다. 타이어 숄더 안쪽부터 트레드 중앙까지 패턴 블록의 배열 설계를 최적화해 주행 중 저소음도 구현했다.

여기에 최적화 된 그루브(타이어 표면의 굵은 세로 홈) 설계 및 사이프(타이어 표면에 새겨진 미세한 가로 홈)의 밀도를 개선해 빗길과 눈길에서의 차량 주행 안정성을 향상시켰다.

‘엔페라 슈프림’은 넥센타이어 전문 유통 매장에서 구입 가능하다. ‘넥스트레벨 렌탈’과 비대면 방문 장착 서비스인 ‘넥스트레벨 GO’ 서비스로도 구매 가능하다.

