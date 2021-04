[아시아경제 임혜선 기자] 서울우유협동조합은 운영하는 공식 쇼핑몰 나100샵에서 '아이스크림을 잡아라' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 5일 밝혔다.

이벤트는 최종 결제 금액 기준 1만원당 쇼핑 카트 1칸씩 이동이 가능하며, 10칸 모두 이동 시 ‘서울우유 소용량 아이스크림 100㎖’ 4종을 획득할 수 있다. 이동 횟수는 구매 확정 후 자동 적립된다. 이동은 버튼을 눌러 직접 진행해야 이벤트 참여가 완료된다.

10칸 모두 이동한 고객 중 추첨을 통해 ‘서울우유 치즈선물세트’를 증정하며, 참여 고객 전원을 대상으로 랜덤 추첨을 통해 ‘나100샵 쿠폰 2000원권’을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr