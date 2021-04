서대문구, 아빠특별시 사업 추진?

초등 1∼4학년 자녀 둔 아빠들 지역사회 네트워크 구축 지원...온라인 공개 토론회, 특강, 아빠 자조모임, 자녀와 함께하는 프로그램 등

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 초등 1∼4학년 자녀를 둔 아빠들의 지역사회 네트워크 구축을 위해 아빠특별시(아빠와 자녀의 특별한 시간) 사업을 추진한다.

17일 오후 7시부터 90분간 열릴 온라인 공개 토론회를 시작으로 올 연말까지 특강, 아빠 자조모임, 자녀와 함께하는 프로그램 등이 진행되며 구민과 지역내 직장을 둔 이들이 참여할 수 있다.

공개 토론회는 ‘아빠특별시’ 사업 주제와 프로그램에 대한 다양한 의견을 수렴하고 아버지들이 프로그램 기획과 진행에 직접 참여할 수 있도록 하기 위해 열린다.

사업 대상자들과 관심 있는 지역주민 누구나 이번 토론회에 참여할 수 있으며 관련 분야 전문가들이 사회자와 토론 도우미(퍼실리테이터)로 나서 모둠별 토의를 돕는다.

토론회 참여 희망자는 서대문구 건강가정·다문화가족지원센터(증가로 244) 홈페이지를 통해 14일까지 신청할 수 있다.

문석진 서대문구청장은 “아빠특별시 사업을 통해 네트워크를 이룬 아버지들이 육아에 적극 참여하고 자녀와의 친밀감도 높일 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 이번 아빠특별시 사업은 ‘2021년 서대문구 민관협치 지원사업’의 일환으로 추진된다.

