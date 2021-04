CJ올리브영, 맞춤형 건강식품 추천 서비스 도입…“MZ세대 정조준”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 5일 MZ세대의 올바른 건강식품 섭취를 돕기 위해 건강비밀과 손잡고 모바일 앱에 맞춤형 건강식품 추천 서비스를 도입했다고 밝혔다.

올리브영은 건강비밀의 데이터 기반 알고리즘을 활용해 공식 모바일 앱 내에 맞춤형 건강식품 추천 서비스를 구현했다. 올리브영 모바일 앱에 로그인 후 나에게 필요한 건강식품 찾기 탭을 클릭하면 맞춤형 건강식품 추천 서비스를 이용할 수 있다.

성별·연령대 등 기초 정보를 입력한 뒤 건강 고민, 식생활 습관, 선호하는 건강식품 제형 등 총 10개의 설문에 답하면 필요한 영양 성분을 고려한 최적의 건강식품을 선별해 추천한다. 주요 건강 고민에 따라 최대 3개의 상품이 추천되며 건강 상태에 대한 간단한 코멘트와 함께 나에게 필요한 대표 영양소, 추천 성분 등도 한눈에 확인할 수 있다. 피로·면역·스트레스 등 건강 고민별로 추천된 상품을 장바구니에 바로 담을 수 있도록 해 구매 편의성도 높였다.

올리브영은 맞춤형 건강식품 추천 서비스 도입을 시작으로, 지난해 헬스 카테고리 경쟁력 강화를 위해 시작한 건강 새로고침 캠페인 확대에도 주력할 방침이다. 매월 다른 콘셉트의 건강식품 큐레이션을 강화하는 한편 MZ세대에게 호응을 얻고 있는 효소 도입 등 이너뷰티 상품군 확대도 지속할 예정이다.

올리브영 관계자는 “건강식품 시장의 차세대 핵심 고객인 MZ세대에 맞춰 정확한 정보 제공과 구매 편의성 강화를 목적으로 맞춤형 건강식품 추천 서비스를 전격 도입했다”며 “뷰티를 넘어 건강식품도 가장 쉽고 빠르게 구매할 수 있는 공신력 있는 채널로서 시장 성장을 주도해나갈 것”이라고 말했다.

