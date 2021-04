삼성생명, 진단·입원·수술 등 종합 보장 '꿈나무 어린이보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 77,500 2021.04.05 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다(종합)코로나19에도 선방…삼성 보험사들, 中사업 '체면치레'했다삼성생명, 김난도 교수팀과 '맞손'…트렌드 마케팅 강화 close 은 5월 가정의 달을 앞두고 태아부터 15세까지 어린이를 대상으로 최대 30세까지 질병과 재해 등을 보장하는 '꿈나무 어린이보험'을 6일부터 판매한다고 밝혔다.

1997년 출시 열흘 만에 18만여건의 판매기록을 세운 '꿈나무 사랑보험'을 리뉴얼한 상품으로, 주보험 하나로 3대 진단은 물론 입원·수술·통원 등을 종합적으로 보장하는 것이 특징이다.

3대 진단은 백혈병, 뇌·중추신경계 암, 악성림프종 등 다발성소아암을 포함한 암과 뇌혈관질환, 허혈심장질환이다.

또 입원과 수술의 기본적인 보장 이외에도 응급실 내원, 재해장해, 재해골절(치아파절 제외), 깁스치료, 화상 등 어린이에게 꼭 필요한 담보를 보장한다.

독감 항바이러스제 치료비도 보장한다. 독감으로 진단받고 타미플루 등 독감 항바이러스제를 처방받을 경우 연간 1회 처방에 한해 보장한다. 성장 케어 서비스를 제공, 성장판 지원 검사 등을 포함해 30세 만기 상품 기준으로 만 18세까지 이용이 가능하다.

20년 만기 또는 30세 만기 중에 선택할 수 있으며 만기 시 결혼자금이나 대학입학자금 등 활용이 가능하도록 만기축하금을 지급한다.

삼성생명은 상품 판매를 통한 수익금 일부를 아동학대로 고통받는 어린이들을 위해 기부할 계획이다.

