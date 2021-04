부산, 바이오항노화·화장품산업 이끈다 … ‘2021 글로벌 헬스케어 위크’ 참여기업 모집

오는 8월 벡스코에서 3개 행사 동시 개최, 전시·온라인 수출상담회 참여기회



국제복지·재활·시니어전, 부산국제안티에이징엑스포, 화장품뷰티 페스티벌

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 오는 8월 19일부터 21일까지 벡스코 제1전시장에서 헬스케어 분야 3개 행사를 동시 개최하는 ‘2021 글로벌 헬스케어 위크’의 각 행사별 참여기업을 모집한다.

‘2021 글로벌 헬스케어 위크’는 제13회 국제복지재활시니어전시회, 제8회 부산국제안티에이징엑스포, 2021 부산화장품뷰티페스티벌로 구성된다.

행사 참여 기업은 전시회와 해외 시장 진출을 위한 온라인 수출상담회에 참여할 수 있다.

▲국제복지재활시니어전시회는 국내 재활·의료기기 분야 기업이 신청할 수 있다. 7월 19일까지 글로벌 헬스케어 위크 사무국으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 글로벌 헬스케어 위크 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▲국제안티에이징엑스포는 국내 고령친화 또는 바이오항노화 관련 중소·중견기업(부산소재 기업 우선 배정)이면 5월 31일까지 신청할 수 있다.

▲부산화장품뷰티페스티벌은 부산에 있는 화장품기업(제조 및 책임판매)이면 4월 12일까지 신청할 수 있다. 각각 모집기한 내 부산테크노파크로 신청하면 된다. 자세한 사항은 부산테크노파크 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이병진 부산시장 권한대행은 “글로벌 헬스케어 위크를 통해 참여기업과 국내외 바이어들 간 온·오프라인 네트워킹의 장을 마련해 재활·의료기기, 바이오항노화, 화장품 분야 기업에 실질적인 비즈니스 기회가 되길 바란다”고 말했다.

이 권한대행은 “지속적으로 부산지역 기업들이 해외 마케팅 기회를 가질 수 있도록 글로벌 헬스케어 전문 전시회로 육성해 나가겠다”고 말했다.

