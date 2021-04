중기중앙회 '자산운용본부장' 공개 모집…오는 19일까지

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 자산운용본부장을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

중기중앙회 자산운용본부장은 노란우산공제, 중소기업공제기금 등 중기중앙회 공제사업에 대한 자산 관리·운용 업무를 총괄하는 직위다.

연기금 또는 금융기관 등에서 자산운용부서장 이상으로 재직한 경력과 자산관리 및 투자분야에 10년 이상 종사한 경험이 있으면 지원할 수 있다. 또한 중기중앙회 내부 인사규정상 결격사유가 없으면 된다.

모집기간은 오는 19일까지로 중기중앙회 홈페이지를 통해 지원서와 경력기술서, 자기소개 및 직무수행계획서 등을 제출하면 된다.

서류심사를 통과한 지원자에 한해 면접심사를 거쳐 최종 임용될 예정이다. 임기는 임용일로부터 2년, 임기만료 시에는 성과에 따라 1년 단위로 기간을 연장해 재계약도 가능하다.

상기 채용과 관련한 세부사항은 중기중앙회 홈페이지에서 확인 가능하며, 문의사항은 중기중앙회 인사부로 하면 된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr