작년 상장사 K자형 양극화 '뚜렷'…영업익 25% 증가에도 희비 엇갈려

[아시아경제 정현진 기자] 지난해 국내 기업들의 실적이 코로나19 영향으로 'K자형 양극화' 양상을 보인 것으로 나타났다. 전체 기업의 영업이익은 25% 증가했으나 의료·제약, 전기·전자 등 일부 업종은 수혜를 입은 반면 기계, 운송장비를 비롯한 전통적인 제조업과 유통 및 대면서비스 등은 타격을 입는 등 업종간 희비가 엇갈렸다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 5일 코스피 및 코스닥 비금융 상장 기업 1017개사의 재무제표를 분석한 결과 지난해 국내 상장기업 영업이익은 전년대비 24.9% 증가한 67조3000억원을 기록했다. 매출액은 1076조1000억원으로 2019년에 비해 1.5% 감소했다. 한경연은 "(영업이익 증가는) 2019년 영업이익이 크게 감소한 데 따른 기저효과와 코로나19 반사이익을 누렸던 반도체, 가전 등 주력산업의 이익률이 개선됐기 때문"이라고 설명했다.

영업이익 증가는 코로나19 수혜업종과 일부 기업에 집중돼 기업 간 K자형 양극화가 뚜렷하게 나타났다. 상장사 매출액 5분위 배율은 2019년 266.6배에서 지난해 304.9배로 확대됐다. 매출액 상·하위 20% 기업 간 평균 영업이익 차이도 2019년 2386억원에서 지난해 3060억2000만원으로 28.3% 늘어났다. 상·하위 기업간 수익 간극이 더 벌어진 것이다.

전체 영업이익은 증가했지만 영업이익으로 이자도 못내는 이자보상배율이 1 미만인 기업의 수는 2019년 249개에서 2020년 255개로 6개 늘어났다. 이는 상장기업의 25.1%에 해당되며 전년대비 0.6%포인트 증가한 것이다.

양극화 양상은 업종별로 두드러지는 것으로 나타났다. 지난해 가장 영업이익이 큰 폭으로 증가한 분야는 의료·제약 업종이다. 코로나19 진단키트 등에 대한 수요 증가로 영업이익이 전년대비 125.7% 급증했다. 또 코로나19 영향으로 TV, PC 등 수요가 크게 늘면서 전기·전자 업종도 영업이익이 64.0% 증가했다.

음식료 업종은 코로나19로 인한 사회적 거리두기 영향으로 가정간편식(HMR)을 중심으로 수혜를 입으면서 지난해 영업이익이 전년대비 27.4% 늘었다. 소프트웨어·인터넷·방송서비스도 18.6% 증가하는 등 비대면화 수혜 업종의 영업이익도 전년 대비 크게 늘어났다.

반면 기계와 운송장비, 철강·금속, 화학과 같은 전통적인 제조업의 지난해 영업이익은 2019년대비 감소했다. 기계 업종의 영업이익은 72.8% 감소해 가장 타격이 컸고 영업이익 감소폭이 운송장비 38.7%, 철강·금속 37.8%, 화학 27.1%로 큰 편이었다. 유통 및 대면서비스와 사업서비스 등 서비스 업종의 영업이익도 각각 26.4%, 39.1% 줄었다.

업종 내에서도 기업 간 쏠림현상이 나타났다. 지난해 영업이익이 10% 이상 증가한 7개 업종(전기·전자, 의료·제약, 소프트웨어·인터넷·방송서비스, 운수·창고, 통신, 음식료, 비금속)을 대상으로 분석한 결과 각 업종별 영업이익 증가분 중 상위 3개사의 비중이 적게는 62.7%에서 최대 191.8%까지 나타났다.

영업이익 증가규모가 가장 큰 전기·전자 업종에서는 기업 수 기준 1.9%에 불과한 상위 3개사의 영업이익 증가분이 업종 전체 영업이익 증가분의 91.0%를 차지했다. 운수·창고 업종과 비금속 업종은 상위 3개사의 비중이 191.8%, 175.0%로 높아 이들을 제외하면 해당 업종의 영업이익은 오히려 감소했다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "상장사 실적이 양호해 보이지만 아직도 많은 기업들은 코로나19 충격에서 벗어나지 못한 상황"이라면서 "기업활력 제고를 위해 규제개혁 등 정부의 적극적인 정책지원이 요구된다"고 말했다.

한편, 지난해 상장사 종업원 수는 108만명으로 2019년에 비해 1만1000명 줄었다. 영업이익이 감소한 화학과 유통 및 대면서비스 업종에서 각각 종업원 수가 7.5%, 6.0% 줄어 감소폭이 눈에 띄었다. 동시에 영업이익이 늘어난 소프트웨어·인터넷·방송서비스 업종과 통신, 음식료 업종에서도 종업원 수 감소가 발생하기도 했다.

