장관 본부장으로 중대본 구성·운영

[아시아경제 이광호 기자]외교부는 3일 미얀마 전 지역의 여행경보를 3단계로 상향 조정했다고 밝혔다.

정부의 여행경보는 남색경보(여행유의), 황색경보(여행자제), 적색경보(철수권고), 흑색경보(여행금지) 등 4단계로 운영된다.

외교부는 이 지역으로의 여행을 취소·연기하고, 이미 체류 중인 경우에도 긴요한 용무가 아닌 한 철수할 것을 권고했다.

외교부는 또 미얀마 정세 악화에 따라 장관을 본부장으로 하는 중대본을 구성, 운영하기로 했다.

