"오세훈 측이 폭행" 주장 오태양, 현장 영상 공개

[아시아경제 황수미 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프 관계자들로부터 폭행을 당했다고 주장한 오태양 미래당 서울시장 후보가 3일 페이스북을 통해 당시 상황이 담긴 영상을 공개했다.

오태양 후보는 3일 자신의 페이스북에 "to 이준석 뉴미디어본부장 #공유"라는 제목의 글을 게시했다. 당시 상황이 담긴 여러 영상 및 사진자료도 함께 첨부했다. 그는 "저와 선거운동원 폭행에 대해서는 서울선관위, 양천경찰서에 폭행죄로 고발을 앞두고 있다"라며 "'공정'을 좋아하시니 '공정하게 사법판단'을 받아보자"라면서 법적 대응도 예고했다.

이어 오태양 후보는 오세훈 후보 측으로부터 폭행을 당했다는 자신의 의견에 반박한 이준석 국민의힘 선대위 뉴미디어본부장을 향해 "오태양 후보를 두들겨 패지 않는 한 폭행이 아니다는 취지로 영상 공개 요구를 했지요"라며 "오세훈 캠프 뉴미디어본부장이니 오세훈 후보의 공식 입장으로 알겠다"라고 밝혔다.

또한 이 위원이 "어떤 정신나간 사람이 상대 후보를 폭행합니까?" 발언한 것에 "인권 감수성이 매우 저열하다"라며 "김종인 비대위원장도 안철수 대표를 향해 '정신 나간 사람'이라고 비하했다. 캠프를 먼저 살펴보길 바란다"라고 덧붙였다.

오태양 후보의 해당 글은 현재 삭제된 상태다.

한편, 이 위원은 오태양 후보가 공개한 영상에 대해 "그냥 긴말 필요없이 보면 어떤 상황인지 판단 할 수 있다"라고 말했다.

앞서 오태양 후보는 전날 오후 오세훈 후보의 서울 양천구 목동 깨비시장 유세에 참여해 용산 막말에 대한 사죄를 요구하자 오세훈 후보 측이 자신에게 신체 폭행을 가했다고 주장했다. 이에 이준석 국민의힘 선대위 뉴미디어본부장은 "진실 공방할 필요도 없다"라며 "현장 영상을 공개해달라"고 반박한 바 있다.

